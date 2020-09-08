Петербуржцы за первую неделю сентября совершили более 300 звонков на «горячую линию» по вопросам питания в школах

Жители Северной столицы активно интересуются процессами организации питания в учебных заведениях и обращаются на «горячую линию».

Известно, что приблизительно половина всех обращений касается льготного питания и вопросов по его обеспечению. В остальных случаях родителей учащихся интересует, можно ли совершать покупки в столовых с помощью банковских карт, а также как происходит приготовление пищи и контролируется ее качество. Обратная связь звонящим дается совершенно по всем вопросам. В случае необходимости специалисты консультируют петербуржцев и дают советы. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора города на Неве Олега Эргашева.

Отметим, что с 2020 года школьники 1-4 классов обеспечены горячим питанием совершенно бесплатно. Завтраки в школах получают 235 тысяч младшеклассников.

Помимо этого, бесплатными завтраками и обедами обеспечены сироты, инвалиды, дети из многодетных детей и другие льготные категории школьников, входящие в перечень Социального кодекса Петербурга.

Напомним, задать интересующие вопросы, касающиеся питания в общеобразовательных учреждениях, можно по телефону (812) 417-35-70. Звонки принимаются по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 сентября более 200 тысяч петербургских детей начнут получать бесплатное горячее питание.