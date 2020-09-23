ЗакС не изменит регламент заседаний ради вопросов к чиновникам Смольного 

ЗакС не изменит регламент заседаний ради вопросов к чиновникам Смольного 
Депутат Алексей Ковалев. Фото: Законодательное собрание Петербурга

В Петербурге Законодательное Собрание не захотело менять собственный регламент проведения заседаний. Изменения могли коснуться вопросов, которые включаются в повестку на определенное время. Парламентарии не довольны тем, что не могут задавать вопрос представителям Смольного.

Предложение на заседание в среду, 23 сентября, представил депутат Алексей Ковалев.

«Последний год после вступлений представителей исполнительной власти депутаты ЗакСа регулярно лишаются возможности задавать этим лицам вопросам. Попытки задать вопрос представителю Смольного и другим лицам пресекаются на основании того, что кто-то записался для выступления, дальше все прерывается», — заявил Ковалев.

«Инициативой предлагается вопрос, поставленный на фиксированное время, не ограничивать по времени его рассмотрения», — говорится в записке.

Такую инициативу депутаты отклонили.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в депутаты ЗакСа обратились у губернатору Петербурга Александру Беглова с просьбой остановить стройку на набережной реки Карповки.

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