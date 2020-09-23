Компания OPPO представляет гибридный зум нового поколения

Компания OPPO представила технологию гибридного зума нового поколения, которая позволяет снимать объекты с далекого расстояния без потери деталей и получать чёткие высококачественные снимки.

Благодаря революционной многослойной перископической конструкции, крупному сенсору и усовершенствованным алгоритмам обработки изображений эта технология значительно превосходит по характеристикам существующие решения мобильной фотосъёмки и расширяет возможности камер смартфонов.

Высокоточная структура гарантирует детализацию снимков при любых кратностях приближения

При создании новой технологии зума компания OPPO использовала оригинальную конструкцию из семи высокоточных линз, объединённых в три группы, и перископической призмы, изменяющей направление оптической оси объектива на 90°. Независимое перемещение двух групп линз обеспечивает плавное оптическое приближение в диапазоне фокусных расстояний от 85 до 135 мм. Диафрагма объектива изменяется в диапазоне от f/3.3 до f/4.4.

Совместное перемещение трёх групп линз позволяет объективу фокусироваться на объектах, находящихся на различных расстояниях. Входящая в состав системы крупноформатная матрица оснащена технологией Fusion, позволяющей объединять кадры, сделанные с разными фокусными расстояниями, технологией выравнивания поля зрения и алгоритмами сверхвысокого разрешения, позволяющими снимать с фокусным расстоянием от 85 до 280 мм.

Чтобы создать максимально гибкую оптическую систему для съёмки, команда инженеров OPPO начала с разработки аппаратной части и полностью переосмыслила структуру оптического модуля. Получившаяся система состоит из специально разработанной высокоточной 16-битной микросхемы, модулей автофокуса и оптической стабилизации. Управляющая микросхема служит для контроля перемещения двух групп линз при пошаговом масштабировании изображения и обеспечивает высокую точность и чёткость фотосъемки.

Новое решение гибридного зума использует крупный широкоформатный сенсор с соотношением сторон 16:11 и максимальным разрешением около 32 Мп. Благодаря технологии группировки пикселей 4-в-1 система позволяет делать снимки с разрешением Full HD как на близком, так и на дальнем расстоянии.

На протяжении всего процесса разработки команда OPPO ориентировалась на коммерческие стандарты, уделяя большое внимание калибровке, настройке управляющей микросхемы, оптимизации материала линз и контролю габаритных размеров компонентов. В результате инженерам удалось преодолеть ключевую проблему аналогичных решений, состоящую в обеспечении стабильности изображения при оптическом увеличении.

Новые возможности зума – четкие реалистичные изображения

Новая технология зума была разработана на основе потребностей любителей мобильной фотографии, нуждающихся в радикальном улучшении качества съёмки при средних фокусных расстояниях объектива, эквивалентных 85 и 135 мм. Предложенное компанией решение позволяет пользователям получать чёткие и реалистичные снимки при любых условиях освещения.

Фокусные расстояния 85 и 135 мм часто применяются пользователями для съёмки разнообразных сцен и сюжетов повседневной жизни. Благодаря оптимизации новая технология отлично справляется с подавлением шума на изображении, прорисовывает края объектов, обеспечивает точную цветопередачу и более высокую яркость изображения даже при слабом освещении при фокусном расстоянии 85 мм. При съёмке с фокусным расстоянием 135 мм технология даёт чистую детализированную картинку, создавая ощущение пространства и глубины.

Усовершенствование технологии зума даст новый толчок развитию мобильной фотографии

За последнее время для миллионов людей по всему миру камера в смартфоне стала привычным инструментом для самовыражения и творчества. Новая технология гибридного зума – важный шаг для мобильной съемки. Предложенная OPPO технология позволит добиться более плавного масштабирования, повысит качество изображений, а также не увеличивает общих габаритов устройства.

Технология гибридного зума нового поколения, на которую уже поданы десятки патентных заявок по всему миру, создавалась OPPO на основе 5-кратного гибридного зума с использованием богатого опыта компании. OPPO и далее будет работать над расширением границ возможностей камер, предлагая пользователям передовые технологии. Создаваемые OPPO инновации определяют будущее мобильной фотографии, открывая новые горизонты для любителей фотосъёмки.