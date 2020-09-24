Как выбрать бассейн для безопасных детских занятий — инструкция Gazeta.SPb.ru

Gazeta.SPb.ru пообщалась с врачом-терапевтом Яной Осинцевой и выяснила, по каким критериям родителям стоит выбирать бассейный комплекс, чтобы занятия в нем не наносили ребенку вред.

Выбирая место для спортивных занятий, в том числе по плаванию, ориентироваться в первую очередь следует на репутацию клуба, считает врач-терапевт Яна Осинцева. Однако, как показали последние события, неприятные воспоминания может оставить посещение даже крупных сетей. Напомним, в конце прошлой недели после купания в фитнес-центре на улице Ярослава Гашека восемь детей отравились парами хлора: пятерых госпитализировали, в том числе в реанимацию. В случившемся предположительно виновата аппаратура. В причинах происшествия разбирается Следственный комитет, возбуждено уголовное дело.

Вообще хлоросодержащие препараты — это то, чем, по словам Яны Осинцевой, чаще всего дезинфицируют бассейны. В некоторых местах применяется озоновое очищение воды. Однако оба метода, считает врач, несовершенны. И выбирать лучше те места, где помимо хлорирования и озонирования практикуется еще и фильтрация.

Что касается хлорки, то она может вызвать аллергические реакции. При длительном нахождении в воде человеческая кожа, скажем так, разбухает, открываются поры. Поэтому процент попадающих через покровы и слизистые веществ значительно увеличивается. Как результат — раздражение, зуд, покраснение.

Но кроме дезсредств угрозу для купающихся могут представлять и микробы. «Теплая среда способствует их размножению, и часто бывает так, что дезинфицирующие средства, которыми для обеззараживания пользуются сотрудники, становятся не очень эффективными — микроорганизмы к ним постепенно адаптируются», — рассказала Gazeta.SPb.ru врач-терапевт Яна Осинцева.

Так что, выбирая бассейн, обратите внимание на транспортную доступность — чем она хуже, тем меньше людей посещают тот или иной спортивный клуб. Или по крайней мере постарайтесь не ходить в него в пиковые часы. Еще один показатель хорошего комплекса — местный доктор, который не формально проверяет справки, а порой даже сам проводит осмотр.

Какой вред здоровью может нанести плохо очищенная вода в бассейне

По словам Яны Осинцевой, плохо очищенная вода в чаше бассейна способна стать причиной бактериального конъюнктивита и половых инфекций. А если еще и нахлебаться ею, можно получить расстройство желудка, тошноту и боли в животе. А попадание грязной воды в ухо провоцирует отит.

Чтобы уберечь себя от возможных нежелательных последствий после посещения бассейна, просто следуйте нескольким нехитрым правилам. Надевайте шапочку и очки. В душевых носите резиновые тапочки — так вы убережете ноги от грибка. После купания можно обработать хлоргексидином или мирамистином половые органы. Берите с собой несколько полотенец. Вытирайтесь сверху вниз. Обязательно чистите уши и как следует сушите волосы феном.