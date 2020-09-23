В Петербурге задержали бизнесмена, обещавшего за 300 млн «замять» дело экс-главы «Метростроя»

Зеленогорский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения мужчине, который пытался повлиять на дело акционера бывшего гендиректора «Метростроя» Николая Александрова.

По данным следствия, подозреваемый за 300 миллионов рублей хотел повлиять на ход расследования о растрате. Зная об уголовном деле, он предложил помощь супруге обвиняемого, сообщив ей о якобы имеющихся у него знакомствах с правоохранителями.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, последние договорились о встрече в одном из ресторанов поселка Репино, где мошенник и предложил женщине передать ему кругленькую сумму. Завершить сделку ему не удалось, так как в дело вмешались оперативники. В то время суд изменил Александрову меру пресечения на домашний арест.

В результате подозреваемого в мошенничестве задержали, вину он не признал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работник автомастерской в Петербурге ответит перед судом за подмену денег на «фальшивки».