Работник автомастерской в Петербурге ответит перед судом за подмену денег на «фальшивки»

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Выборгский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Выборгский районный суд. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петербурге прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в сбыте фальшивых денег.

Об этом стало известно в среду, 23 сентября. По данным следствия, злоумышленник, являясь работником шиномонтажной мастерской, производил замены в кассовом аппарате настоящих денежных купюр на поддельные.

Как сообщили в прокуратуре города, такими действиями злоумышленник обогатился на 30 тыс. рублей, чем принес ущерб автомастерской.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двоих жителей Петербурга осудили на 2,5 года колонии за кражи велосипедов. За два месяца «работы» они успели присвоить несколько велосипедов различной стоимости (до 40 тысяч рублей).