Двоих жителей Петербурга осудили на 2,5 года колонии за кражи велосипедов

Двоих жителей Петербурга осудили на 2,5 года колонии за кражи велосипедов
Преступники успели хорошо нажиться, пока вели "бизнес". Фото: pixabay.com

Суд Приморского района признал виновными двоих местных жителей, которые с мая по июнь 2020 года регулярно похищали чужие велосипеды.

Мужчины вступили в преступный сговор с целью наживы. За два месяца «работы» они успели присвоить несколько велосипедов различной стоимости (до 40 тысяч рублей), оставленных владельцами на территории Приморского района. Таким образом преступникам удалось обогатиться на несколько сотен тысяч рублей.

Учитывая все обстоятельства, одного из воров суд приговорил к полугоду колонии-поселения, а вот второй получил куда более строгое наказание — два года лишения свободы в колонии строгого режима. Возможно, подсудимому не первый раз пришлось отвечать перед законом за свои проступки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неделей раньше приговор вынесли иностранцу, который также признан виновным в нескольких эпизодах кражи велосипедов.

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