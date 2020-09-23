Замглавы района Ленобласти подозревается в заключении мнимых контрактов на уборку кладбищ

В Ленобласти задержали замглавы администрации МО Ломоносовского района. Его подозревают в мошенничестве при вывозе отходов с кладбищ.

Согласно данным следствия, 50-летний подозреваемый вместе с сообщниками предложил гендиректору одной из компаний заключить контракты на вывоз мусора с кладбищ Ломоносовского района региона. Однако решать проблему с мусором никто не собирался, а средства из бюджета чиновник планировал поделить с подельниками.

Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу, в июне прошлого года гендиректор заключил два контракта на общую сумму более 190 тыс. рублей. Спустя месяц эти деньги были переданы чиновнику.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения задержанному. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали бизнесмена, обещавшего за 300 млн «замять» дело экс-главы «Метростроя». Он предложил помощь супруге обвиняемого, сообщив ей о якобы имеющихся у него знакомствах с правоохранителями.