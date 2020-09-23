В Греции два моряка из России получили по 300 лет тюрьмы

Греческий суд признал двоих российских моряков виновными по статье о перевозке нелегальных мигрантов. Каждый осужден на 300 лет колонии.

Как сообщает RT, вице-президент отделения Международного комитета защиты прав человека РФ Иван Мельников заявил, что за каждого мигранта (их было 60) Алексею Игумнову и Никите Шепталову дали от семи до двенадцати лет колонии, то есть каждому по 300 лет.

Моряки свою вину не признали. По их словам, они нашли работу в интернете и прибыли в Турцию. Их работа заключалась в перевозке туристов на круизном судне. В нейтральных водах к ним подплыла лодка с 60 мигрантами.

Мельников рассказал, что россияне не смогли бросить людей в открытом море и остались. «Однако разобраться в управлении плавсредством они так и не смогли — и подали сигнал SOS», — рассказал россиянин.

Сообщается, что суд не прислушался к доводам моряков, а адвокат практически не контактировал с ними и не изучил материалы дела.

Мельников добавил, что сейчас в Греции в похожей ситуации находятся почти 30 россиян. Им выносят приговоры за нелегальную перевозку мигрантов, осуждая на сотни лет тюрьмы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Греции двое российских моряков получили по 253 года колонии.