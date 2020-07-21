В Греции двое российских моряков получили по 253 года колонии

За мужчинами числится сразу несколько преступлений.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. Обо всем сообщает ТАСС. Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, что двое российских моряков были осуждены в Греции и получили по 253 года колонии. Они занимались перевозкой мигрантов, а также торговлей людьми – с этим и связано решение суда о сроках наказания.

Россияне не считают, что виноваты в чем-либо и все отрицают. Они заявили, что всего лишь выполняли перевозку туристов. Нелегалы появились на борту только из-за угроз работодателя. Отмечается, что суд не поверил аргументам моряков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что замглавы «Почты России» отправили под домашний арест. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.