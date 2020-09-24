Во время протестов в центре Минска произошла стрельба

Очевидцы сообщили, что в центре Минска в районе Немиги кто-то открыл стрельбу во время протестов. Белорусы выступают против инаугурации президента Александр Лукашенко.

Как передает «Интерфакс», в районе Немиги местные правоохранители продолжают задерживать демонстрантов. Туда прибыло подкрепление силовиков, после чего протестующие услышали серию выстрелов, скорее всего, светошумовыми патронами.

По данным ТАСС, в центре Минска продолжают съезжаться подразделения ОМОНа и внутренних войск. На проспекте Независимости были замечены колонны грузовиков с личным составом, а к стеле «Минс — город-герой» подъехали шесть грузовиков. Также в столице РБ продолжаются задержания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возле резиденции Лукашенко в центре Минска спецтехника заблокировала движение.