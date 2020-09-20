Возле резиденции Лукашенко в центре Минска спецтехника заблокировала движение

Возле резиденции Лукашенко в центре Минска спецтехника заблокировала движение
Дворец Независимости в Минске. Фото: Google View

Вот уже полтора месяца по всей Белоруссии продолжаются массовые протесты граждан, не согласных с результатами президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

Воскресенье, 20 сентября, не стало исключением: во многих городах республики люди выходят на улицы, чтобы выразить свое мнение. Ситуация осложняется полным отсутствием диалога между официальной властью и оппозицией и мирными гражданами.

Перед началом очередного митинга, к резиденции Лукашенко, расположенной во Дворце Независимости в центре города, прибыла военная техника: бронированные машины, грузовики для перевозки личного состава Внутренних войск и автобусы с ОМОНовцами. Площадь Государственного флага оцеплена вооружёнными спецназовцами. В работе мобильной и интернет-связи в городе наблюдаются перебои.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МИД РФ негативно оценил возможность введения новых санкций против Белоруссии Евросоюзом.

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