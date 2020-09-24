Психиатр рассказал, как бороться с «болезнь столетия»: осенней депрессией

Психиатр рассказал, как бороться с &#171;болезнь столетия&#187;: осенней депрессией
Спорт спасает от уныния и депрессии. Фото: pixabay.com

Врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что главной причиной снижения трудоспособностей людей во всем мире является депрессия и тревожность.

Чаще всего симптомами этого заболевания являются вялость, упадок сил и нарушения пищевого поведения. Фомин, в эфире радиостанции Sputnik, отмечает, что психические расстройства сейчас являются более распространенным и «вредным» заболеванием, нежели болезни сердечно-сосудистой системы. Он назвал депрессию «болезнью столетия».

По словам медика, универсальным способом, «таблеткой» для выхода из депрессивных состояний являются занятия спортом. Каждый, уверен Фомин, в этой деятельности может найти что-то свое: плавание, бег, занятия на тренажерах. Главное, чтобы человек давал мышцам физическую нагрузку. «После этого он чувствует себя гораздо лучше», — подчеркнул психиатр.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о способах борьбы с ОРВИ в домашних условиях.

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