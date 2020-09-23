Врач-терапевт рассказала Gazeta.SPb.ru, как лечить ОРВИ в домашних условиях

Врач-терапевт и заведующая амбулаторно-консультационным отделением Клинической больницы Святителя Луки Яна Осинцева рассказала Gazeta.SPb.ru о том, как во время простуды можно позаботиться о себе, находясь дома.

Часто простуженные люди не могут или не хотят посещать врачей. Причин этому может быть несколько — от недоверия к специалистам или принципиальной позиции «я к ним не хожу» до нежелания сидеть в очереди или даже страха подцепить в поликлинике коронавирус. Как бы то ни было, лечиться все-таки нужно. И первое, что следует сделать при наличии симптомов ОРВИ, — вызвать терапевта на дом. Но если такой возможности нет, говорит заведующая амбулаторно-консультационным отделением Клинической больницы Святителя Луки Яна Осинцева, можно прибегнуть к гомеопатическим, жаропонижающим или общеукрепляющим препаратам.

«Гомеопатические — это традиционные богатые витамином С ягоды: клюква, брусника, морошка, малина. Хорошо снижает температуру отвар на цветах липы. Теплое молоко с медом подходит для смягчения слизистой горла», — все это, по словам врача-терапевта, поможет человеку прийти в рабочее состояние.

Однако специалист подчеркивает: даже при незначительных симптомах простуды лучше на несколько дней остаться дома и соблюдать постельный режим. Это нужно как для самого больного (в конце концов на то, чтобы банально доехать до работы тратится очень много сил и энергии), так и для окружающих — едва ли кто-то захочет заразиться и слечь на неделю-две. Также важно, чтобы к ночному сну добавился еще и дневной.

Что касается лекарств, то принимать их все же лучше, проконсультировавшись с лечащим врачом. «Самостоятельное их использование — история относительная, — говорит Яна Осинцева, — среди нестероидных противовоспалительных хорошо известны ибупрофеновая и кетопрофеновая группы — они снижают температуру, ломоту, болевые ощущения, например, в горле или ушах, но могут вызвать язвенную болезнь желудка или обострить гастрит. Поэтому стоит хотя бы посоветоваться со специалистом. Разовая консультация по приему препаратов должна быть».

По словам Яны Осинцевой, опасность могут представлять даже аспирин с парацетамолом. Они негативно воздействуют на слизистую желудка. Избежать этого поможет витамин С, например, в шипучих таблетках.

Если на 2-3 день заболевание не пошло на убыль, немедленно обращайтесь к врачу, иначе заработаете серьезные осложнения: гайморит, пневмонию, отит, ангину, тонзиллит, синусит и т.д.

А чтобы не простудиться, можно использовать те средства, которые активно применяются при пандемии коронавируса, — маски, антисептики и т.д. Иными словами, избегайте лишних контактов и следите за своей гигиеной. «Все-таки сейчас стоит вновь облачиться в СИЗ и так походить, поскольку период ОРВИ только начинается, — предупреждает Яна Осинцева, — инкубационный период у заболевания такой, что за несколько дней до проявления симптоматики больной уже заразен. Нам кажется, что мы общаемся с вполне здоровым человеком, а он уже активно нас заражает». Также при желании можно принимать БАДы (биологически активные добавки — прим. ред.) растительного происхождения.