Коронавирус в Петербурге убил 15 человек

Пандемия продолжает уносить жизни людей во всем мире. Статистика снова не утешительна.

Сегодня, 23 сентября, стало известно, что в Санкт-Петербурге из-за коронавируса скончались 15 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе борьбе с инфекцией.

Всего за минувшие сутки выявили 208 заразившихся, выздороветь успели 105 горожан. Таким образом, с начала пандемии в городе зарегистрировано более 41,3 тысячи случаев заболевания, скончались 2817 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число жертв коронавируса в Москве достигло 5,1 тысячи.