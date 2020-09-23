Число жертв коронавируса в Москве достигло 5,1 тысячи

Накануне из-за инфекции скончались 16 человек.

В Москве с начала пандемии коронавируса скончались 5,1 тысяча человек, у которых были положительные тесты, а также стоял диагноз «пневмония». Об этом сообщили в оперативном штабе. Накануне из-за инфекции скончались 16 человек, до этого, 21 сентября, умерли 15 пациентов.

Отмечается, что в столице зарегистрировано более 278 тысяч случаев заражения, выздороветь смогли большинство – 239 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург считает, что пандемия Covid-19 закончится в России через год. Около 80 процентов жителей России получится вакцинировать за 9-12 месяцев, но при условии, что к ноябрю этого года на 4-5 площадках будет около 5-6 млн доз вакцин.