Гинцбург считает, что пандемия Covid-19 закончится в России через год

Гинцбург считает, что пандемия Covid-19 закончится в России через год
Для прекращения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70-80% населения. Фото: unsplash

В центре Гамалеи заявили, что распространение коронавируса в стране удастся остановить только когда 70-80 процентов населения будут привиты. Предполагается, что такое число людей вакцинируют к ноябрю 2021 года.

Таким мнением поделился директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Гинцбурга, около 80 процентов жителей России получится вакцинировать за 9-12 месяцев, но при условии, что к ноябрю этого года на 4-5 площадках будет около 5-6 млн доз вакцин.

Специалисты также выразил надежду, что ближе к концу октября в России будут доступны уже несколько миллионов доз препарата от коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав выдал разрешение на испытание еще одной вакцины против коронавируса.

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