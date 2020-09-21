Минздрав выдал разрешение на испытание еще одной вакцины против коронавируса

Клинические испытания препарата от COVID-19, разработанного Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, официально одобрены Министерством здравоохранения России.

Известно, что для первого этапа испытаний выберут более 3000 добровольцев. Вакцину опробуют на себе жители Санкт-Петербурга, Кирова и Новосибирска. После введения препарата все участники исследований на 16 дней будут помещены в стационары. За их самочувствием в течение более двух недель будут наблюдать медики. Закончить испытания специалисты центра планируют к ноябрю. Об этом сообщает РБК.

Отметим, что сама вакцина является цельновирионной и инактивированной. То есть, в ее составе присутствуют либо ослабленные вирусы, из-за которых человек не может заболеть, либо вовсе более нежизнеспособные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Комздраве рассказали, в каких условиях в Петербург была доставлена вакцина от Covid-19.