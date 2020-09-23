В Петербурге на коронавирус за сутки проверили 23 тысячи человек

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

Петербуржцев призывают заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих. Фото: Baltphoto

В Петербурге продолжают проверять горожан на новую коронавирусную инфекцию. За последние 24 часа тесты сделали 23060 человек.

Об этом в среду, 23 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

Так, уточняется, что под наблюдением врачей остаются 505 человек. Из них большая часть вынуждена соблюдать меры предосторожности из-за контакта с заразившимися. Еще 4 человека остаются в обсерваторе.

Региональная единая информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, успела обработать 170 вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что пандемия новой коронавирусной инфекции поспособствовала снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Впрочем, специалисты уже отметили: для настоящего эффекта режим ограничений должен длиться десятилетиями.