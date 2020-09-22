Пандемия коронавируса снизила выброс СО2 в атмосферу

Возможно, в некотором смысле пандемия оказала положительное влияние на человечество, однако - весьма непродолжительное. Фото: pixabay.com

Возможно, в некотором смысле пандемия оказала положительное влияние на человечество, однако - весьма непродолжительное. Фото: pixabay.com

Оказалось, что пандемия новой коронавирусной инфекции поспособствовала снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, однако для эффективного результата такой «режим» нужно продлить на десятилетия.

К такому выводу пришли специалисты Технологического института Карлсруэ, которые сравнили текущие показатели накопления углерода в атмосфере с прогнозами прошлого года. Выяснилось, что пандемия на 8% снизила выбросы СО2, однако этого недостаточно для того, чтобы заметить какие-то изменения.

Для существенного улучшения ситуации меры, принятые во время пика пандемии, должны сохраняться в течение многих лет — и, возможно, даже в таком случае этого будет недостаточно. Напомним, что сейчас за снижение выброса углекислого газа выступают участники Парижского климатического соглашения, по которому спасти планету можно только вернувшись к доиндустриальным температурным значениям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что повышение средней температуры Земли на 0,5 градусов может спровоцировать длительные засухи.