Ученые выявили, что повышение средней температуры на Земле на 0,5 градуса может привести к глобальным засухам

Ученые выявили, что повышение средней температуры на Земле на 0,5 градуса может привести к глобальным засухам
Планета реагирует даже на самые, как нам кажется, незначительные изменения климата. Фото: pixabay.com

Специалисты Токийского университета установили, что даже, казалось бы, минимальное повышение средней температуры в мире, — на 0,5 градусов, — может привести к необратимым последствиям.

В научном издании Environmental Research Letters исследователи поделились своими опасениями. Ученые считают, что полградуса потепления могут привести к значительному усилению засух по всей планете. Новая климатическая модель предсказывает, что ситуация особенно осложнится в районе Средиземного моря, а также в Западной Европе, на юге Африки и севере Южной Америки.

При этом других регионах, к примеру, Австралии и ряде азиатских стран, наоборот, повысится влажность. На данный момент предполагается, что температура повысится на три градуса по сравнению с доиндустриальными значения. Наиболее оптимистичный сценарий повышения на 1,5-2 градуса, который должен был реализоваться Парижским соглашением, ученые считают уже недостижимым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли возможную причину возникновения мигрени.

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