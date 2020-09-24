Витамин D оказался «эликсиром молодости»

Витамин D оказался &#171;эликсиром молодости&#187;
Выработке витамина D лучше всего способствует ясная солнечная погода. Фото: pixabay.com

Традиционно считалось, что витамин D способствует поддержанию здоровья костей и тканей организма человека. Однако недавно ученые выявили новые, но не менее полезные свойства холекальциферола (витамина D).

Оказалось, что этот микроэлемент способствует укреплению иммунной системы и поддерживает в порядке нервную систему. Кроме того, он улучшает память, повышает работоспособность и помогает бороться с депрессией. Последнее открытие среди свойств витаминa D — он работает как «эликсир молодости», передает Sputnik Беларусь.

Оказалось, что старение кожи не в последнюю очередь связано с недостатком холекальциферола: с годами его выработка снижается до 70%. Как следствие, кожа теряет тонус, уменьшается уровень коллагена и появляются глубокие морщины. Витамин D способен не только сохранить внешнюю молодость, но и защитить от развития опасных заболеваний, которые нередко обнаруживают у пожилых людей из-за ослабленного иммунитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дефицит витамина D, между тем, повышает риск заражения коронавирусом.

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