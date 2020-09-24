Дэниэл Рэдклифф может вернуться к роли Гарри Поттера

Британский актер Дэниэл Рэдклифф, прославившийся ролью Гарри Поттера, заявил, что вернется к привычному зрителям амплуа при выполнении одного условия.

Рэдклифф заявил, что готов сняться в экранизации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», премьера которой на сцене состоялась в июле 2016 года. Однако пойти на это актер готов только в том случае, если создательницу волшебного мира, автора романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг полностью отстранят от работы над фильмом.

Напомним, что писательница оказалась в центре резонансного скандала: её обвиняют в оскорбительных для трансгендеров высказываниях. В частности, Роулинг заявила, что называть женщинами следует тех, «кто хотя бы имеет менструальный цикл». Многие звезды примкнули к обвинителям Джоан — их лагерь возглавил сам Дэниэл Рэдклифф.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с партнерами по «Гарри Поттеру» Рэдклифф поддерживает дружеские отношения.