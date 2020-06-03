Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с коллегами по «Гарри Поттеру»

Актеры провели на съемочной площадке бок о бок 10 лет. Последний фильм франшизы, «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», вышел в 2011 году, первый фильм «Гарри Поттер и философский камень» — в 2001 году. Фото: kinopoisk.ru

Актеры провели на съемочной площадке бок о бок 10 лет. Последний фильм франшизы, «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2», вышел в 2011 году, первый фильм «Гарри Поттер и философский камень» — в 2001 году. Фото: kinopoisk.ru

Дэниел Редклифф, исполнитель главной роли в фантастической саге о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, снятой по книгам Джоан Роулинг, рассказал об отношениях с коллегами по съемкам — Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон.

Рэдклифф признался, что поддерживает дружбу с обоими актерами, однако они уже не общаются так близко, как раньше. В интервью изданию Mirror актер рассказал, что поздравил Руперта Гринта с рождением дочери и уверен, что тот станет замечательным отцом.

При этом Дэниел отметил, что ему «жутко осознавать» происходящее: ведь актеры уже в том возрасте, когда большинство людей обзаводятся семьей и детьми. Рэдклифф пошутил, что это, вероятно, заставляет всех ощущать себя очень старыми.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о взаимоотношениях 31-летнего Руперта Гринта с его избранницей, которая подарила ему дочь.