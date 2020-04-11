Рон из «Гарри Поттера» впервые станет отцом

Руперт Гринт помимо "Гарри Поттера" снялся еще более чем в 20 картинах, среди которых "Большой куш", "Дом с прислугой" и другие. Фото: Wikipedia

Руперт Гринт помимо "Гарри Поттера" снялся еще более чем в 20 картинах, среди которых "Большой куш", "Дом с прислугой" и другие. Фото: Wikipedia

Звезда киноэпопеи о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер», 31-летний британский актер Руперт Гринт вскоре первый раз станет отцом.

Его избранница Джорджия Грум, с которой Гринт встречается уже девять лет, как выяснилось, находится на позднем сроке беременности. Еще в прошлом году ходили слухи о свадьбе звездной пары, однако позже актер опроверг эту информацию. На этот раз представитель Гринта подтвердил, что Джорджия и Руперт скоро станут родителями.

При этом фанатов и журналистов убедительно попросили не тревожить пару: актер сам выйдет на связь и поделится информацией, когда сочтет это необходимым.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 35-летняя участница телевизионного шоу Comedy Club Марина Кравец радостно рассказала, что неожиданно стала мамой. Дочка Марины родилась немного раньше срока, но, к счастью, и с малышкой, и с артисткой все в порядке.