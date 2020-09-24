В Ленобласти выделят более 7 миллиардов рублей на цифровые решения

В Ленинградской области поддержат разработки как отдельных специалистов, так и компаний, которые делают шаги в сторону перевода бизнеса в цифровые технологии.

В четверг, 24 сентября, стало известно, что правительство 47 региона намерено выделить 7,1 миллиард рублей на гранты для разработчиков в сфере IT и компаний, которые активно задействуют в своей деятельности цифровые решения путем их внедрения. Об этом сообщают «Аргументы и Факты — Петербург».

Отметим, на грантовую поддержку до 20 миллионов рублей могут рассчитывать создатели стартапов. Более крупные инициативы могут заручиться более солидной суммой — до 300 миллионов рублей. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ит-гранты.рф.

Подать заявки на грантовую поддержку можно в электронном виде.

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