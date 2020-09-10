Российских учителей научат digital-компетенциям, а школы превратят в центры образовательной логистики

Программа сертификации digital-компетенций для преподавателей и «Цифровая трансформация школы»: РАНХиГС и Microsoft обсудили будущее образовательного процесса.

Северо-Западный институт управления РАНХиГС разработал программу сертификации digital-компетенций для преподавателей образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования — «Digital-преподаватель: практики и инструменты организации эффективного дистанционного обучения». Ее старт, по словам директора СЗИУ РАНХиГС Владимира Шамахова, запланирован на 21 сентября. Обучение смогут пройти порядка 5 тысяч специалистов, действующих научно-педагогических работников высших учебных заведений со всей страны.

«Являясь национальной школой управления и провайдером проектов по цифровой трансформации образования, президентская академия реализует данную образовательную программу на бесплатной основе для работников всех типов государственных образовательных организаций», — рассказал в ходе пресс-конференции «Цифровизация среднего и высшего профессионального образования» Владимир Шамахов.

В настоящий момент открыт набор слушателей. Обучение могут пройти преподаватели с любым уровнем владения информационными технологиями. Курс позволит освоить новые навыки работы с самым современным программным обеспечением, предназначенном для организации лекционных и практических занятий в дистанционном режиме.

Кроме того, Владимир Шамахов совместно с коллегами и партнерами из компании Microsoft спрогнозировал развитие цифровизации образовательного процесса. Речь зашла также о программе «Цифровая трансформация школы».

«Мы долго размышляли и совместно с директорами школ вышли на то, какие базовые принципы мы закладываем. Прежде всего — акцент на субъектность всех участников образовательной деятельности: учителя, ученики, родители, представители учредителей и т.д. Второй важный принцип — это акцент на то, что осознанный выбор сегодня становится не возможностью, а необходимостью. Основным результатом образовательной деятельности мы видим формирование у учеников мышления, навыков продуктивных действий, рефлексии», — рассказал директор Центра проектного и цифрового развития образования Института общественных наук РАНХиГС Павел Рабинович.

По его словам цифровая образовательная среда, построенная с учетом этих принципов, поможет трансформировать школу в центр персонализированной и образовательной логистики, где каждый участник сможет получить ответ на свой образовательный запрос, а также ресурсы для его реализации. Эксперты выявили несколько категорий «цифровых разрывов»: инструментальный — когда школе не хватает программного обеспечения, технологический — когда все есть, но как этим пользоваться, не понятно, мыслительный — когда не ясно, зачем вообще нужно то или иное оборудование или ПО. Так вот новая программа призвана ликвидировать эти «разрывы».

«Когда организации лишились привычного очного способа взаимодействия с коллегами и клиентами, использование современных цифровых решений стало вопросом выживания. И тот, кто выжил, изменился», — отметил эксперт по решениям в образовании Microsoft Динар Гарипов.

По его мнению, чтобы развернуть столь масштабную систему, не достаточно просто поставить программу на компьютеры преподавателей. Нужно максимально быстро их переобучить, научить пользоваться видеоконференциями, офисными приложениями, работе с документами, а также культуре проведения удаленных собраний и т.д.

Напомним, что весной этого года школы, в том числе петербургские, из-за опасности распространения коронавирусной инфекции были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения — ребята занимались дома. К сожалению, такой подход устроил не всех родителей, а некоторые из них впоследствии всерьез начали опасаться, что «дистанционка» заменит классическое обучение. Но, по заверениям Министерства просвещения РФ, этого не произойдет. 1 сентября городские школьники вновь сели за парты. Заниматься удаленно, по словам врио председателя комитета по образованию Ирины Асланян, они будут лишь в том случае, если в Северной столице ухудшится эпидемиологическая обстановка.