Заболеваемость снова растет: в России зафиксировано 5363 новых случая коронавируса

Заболеваемость снова растет: в России зафиксировано 5363 новых случая коронавируса
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Несмотря на то, что в России не ожидается второй волны коронавирусной инфекции, среднесуточная выявляемость новых инфицированных в последние дни начала расти.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовала обновленные статистические данные по ситуации с эпидемией в России.

За прошедшие сутки зафиксировано 5363 новых случая заражения патогеном. Прирост в статистике был зафиксирован еще вчера, 9 сентября (5218 заболевших), сегодня, 10 сентября, ситуация в лучшую сторону не поменялась.

Также, выздороветь удалось еще 5915 пациентам. Не справились с негативным воздействием инфекции на организм и умерли от возникших осложнений 128 человек.

Всего за все время эпидемии в России диагностирован 1046370 случаев COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на коронавирус в Петербурге проверили еще почти 19 тысяч человек.

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