На коронавирус в Петербурге проверили еще почти 19 тысяч человек

На коронавирус в Петербурге проверили еще почти 19 тысяч человек
В Петербурге продолжают обследовать на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжаются обследования на коронавирус. За последние сутки тест сдали 18785 человек.

Об этом утром в четверг, 10 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронвирусом в Северной столице.

Отметим, что под медицинским наблюдением находятся пока 374 человека. Большая часть из них вынуждены соблюдать меры предосторожности, поскольку общалась с теми, у кого уже подтвердили заболевание коронавирусом. Еще 4 человека остаются в обсерваторе под присмотром специалистов.

Кроме того, на номер «122», по которому работает Единая информационно-справочная служб по вопросам, связанным с коронавирусом, за сутки поступило 156 вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции нового типа.

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