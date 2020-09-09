Стало известно, почему AstraZeneca остановила испытания вакцины от коронавируса

Окончательно диагноз пока что не подтвержден. Фото: pixabay

Окончательно диагноз пока что не подтвержден. Фото: pixabay

Компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции нового типа. Стало известно, что это связано с обнаружением неврологического симптома.

Так, у одного из участников тестирования в Великобритании возникла неблагоприятная реакция. Речь идет об обнаружении симптома, схожего с тем, что свидетельствует о воспалении спинного мозга.

Как сообщили РИА Новости, точная природа нежелательного побочного эффекта неизвестна, однако ожидается, что участник испытаний поправится.

На какой срок будут приостановлены испытания, пока не известно, отмечает портал.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян лечат от коронавируса препаратом из бычьих легких. Препарат, полученный из легких крупного рогатого скота, показал эффективность в лечении тяжелых поражений легких при Covid-19.