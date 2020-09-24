Петербуржцы во время пандемии стали чаще засорять канализацию

Бытовые отходы все же стоит выбрасывать на помойку. Фото: pixabay.com

Бытовые отходы все же стоит выбрасывать на помойку. Фото: pixabay.com

Жители Северной столицы во время режима самоизоляции начали активно спускать в унитазы средства индивидуальной защиты, позабыв о мусорных ведрах.

Специалисты Водоканала подсчитали выявленные засоры канализации в 2020 году и пришли к неутешительному выводу — их количество увеличилось на 25% по сравнению с прошлым 2019 годом.

Работники организации предполагают, что виной всему стала пандемия. Петербуржцы стали чаще пользоваться масками, перчатками и влажными салфетками. Правда, для их утилизации, обеспокоенные коронавирусом жильцы местных домов избрали не самый подходящий вариант. Об этом сообщает «Мойка78».

Наибольшее количество засоров было выявлено в Адмиралтейском, Центральном и Василеостровском районах. Это связано прежде всего с планировкой канализационных сетей — они находятся под малым уклоном, поэтому нарушить работу водоотведения посторонними предметами там достаточно легко. Даже один засор может стать причиной для вызова целой команды специалистов и привлечения техники. Для решения непростых ситуаций у Водоканала даже есть робот-помощник с колесами и камерой. В более сложных случаях используется камера, работающая по принципу эндоскопии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» завершил работы по реконструкции ливневой канализации на Рыбинской улице.