«Водоканал» завершил работы по реконструкции ливневой канализации на Рыбинской улице

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заключил договоры на выполнение проектно-изыскательных работ с завершением в феврале и марте 2021 года на городских магистралях. Фото: pixabay.com

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заключил договоры на выполнение проектно-изыскательных работ с завершением в феврале и марте 2021 года на городских магистралях. Фото: pixabay.com

В Петербурге подошла к концу реконструкция трубопровода канализации на пересечении Рыбинской улицы и набережной Обводного канала.

Во вторник, 25 августа, стало известно, что еще один участок из программы по модернизации «ливневок» оказался отремонтирован. Всего в перечень входит 17 адресов. Работы призваны устранить нарушения из-за которых в некоторых районах города происходят подтопления в результате обильного выпадения осадков. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

Отметим, что для выявления причин из-за которых на вышеупомянутом перекрестке случились проблемы с водоотведением, понадобилось задействовать водолазов. Специалисты углубили дно и произвели расчистку оголовка канализационного водопровода. Колодцы же оснастили оборудованием, призванным контролировать количество сточных вод во время дождей.

Известно, что аналогичные работы провели уже на 8 проблемных объектах из 17.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал Санкт-Петербурга» модернизирует систему «ливнёвок» в городе.