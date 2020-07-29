«Водоканал Санкт-Петербурга» модернизирует систему «ливнёвок» в городе

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ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заключил договоры на выполнение проектно-изыскательных работ с завершением в феврале и марте 2021 года на городских магистралях. Фото: pixabay.com

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заявил о намерении модернизировать систему ливневой канализации в Северной столицы.

Под программу улучшения «ливневок» попадают 17 адресов в Санкт-Петербурге, где риск скопления воды во время проливных дождей повышен. Об этом в среду, 29 июля, сообщают в пресс-службе городской администрации. В Смольном отмечают, что необходимость разработки такой программы подчеркнул губернатор Александр Беглов еще в прошлом году.

На данный момент в Петербурге улучшили систему ливневой канализации по семи адресам. Кроме того, уже найден подрядчик для разработки проекта по проблемному участку на перекрестке улиц Парашютной и Репищева. На данный момент здесь работают две перекачивающие станции, которые уменьшают нагрузку на городские сети, объясняют в администрации города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 28 июля в Петербурге за 40 минут выпала половины месячной нормы осадков.

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