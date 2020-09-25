Сенаторы США настаивают на санкциях против России из-за Навального

Сенаторы США настаивают на санкциях против России из-за Навального
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: instagram.com/navalny

Несколько сенаторов США внесли проект закона о санкциях против России. Причиной стала ситуация вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

По данным РИА Новости, документом предлагается ввести санкции против нескольких официальных лиц, которые, как считают сенаторы, замешены в «нарушении международного права».

Документ поддержали сенаторы-республиканцы. Для того, чтобы он был принят, его должны поддержать в сенате и палата представителей. Свою подпись также должен поставить президент страны.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Россия не получила ответа от Организации по запрещению химического оружия по ситуации с Алексеем Навальным.

Западные власти считают, что оппозиционер был отравлен. Российские врачи утверждают, что следов яда в его организме обнаружено не было. Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алексей навальный отравление санкции сенат США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стал известен главный показатель для оценки второй волны коронавируса
Сгорели две машины и кот: МЧС сообщает о трех пожарах в Петербурге за сутки
Сенаторы США настаивают на санкциях против России из-за Навального
Равнодушную к людям нерпу Краськову выпустили в Ладогу
Эксперт раскрыл, какую информацию спецслужбы могут узнать о россиянах
Лавров рассказал, как в ОЗХО морочили голову России из-за Навального
Пулково не отменяло рейсы в пятницу
Трамп пообещал за сутки распространить вакцины от Covid-19 после их одобрения