Сенаторы США настаивают на санкциях против России из-за Навального

Несколько сенаторов США внесли проект закона о санкциях против России. Причиной стала ситуация вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

По данным РИА Новости, документом предлагается ввести санкции против нескольких официальных лиц, которые, как считают сенаторы, замешены в «нарушении международного права».

Документ поддержали сенаторы-республиканцы. Для того, чтобы он был принят, его должны поддержать в сенате и палата представителей. Свою подпись также должен поставить президент страны.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Россия не получила ответа от Организации по запрещению химического оружия по ситуации с Алексеем Навальным.

Западные власти считают, что оппозиционер был отравлен. Российские врачи утверждают, что следов яда в его организме обнаружено не было. Сейчас Навальный находится на лечении в берлинской клинике.