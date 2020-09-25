Следователи начали проверку из-за сгоревшего дома под Тихвином

В Ленинградской области началась проверка после того, как накануне, 24 сентября, в Тихвинском районе сгорел многоквартирный двухэтажный дом.
Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области. Пожар произошел в деревне Березовик. На месте сейчас работает следственная группа, устанавливается причина возгорания и очаг пожара.
Отмечается, что все жильцы были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.
В районе создали специальный штаб. Правоохранителям предстоит проверить работу должностных лиц.
Ранее gazeta.spb.ru писала о пожаре на Яхтенной улице в Приморском районе Петербурга. В результате пострадали две машины.