Следователи начали проверку из-за сгоревшего дома под Тихвином

Следователи начали проверку из-за сгоревшего дома под Тихвином
Пожар в Тихвине. Фото: СУ СК РФ по Ло

В Ленинградской области началась проверка после того, как накануне, 24 сентября, в Тихвинском районе сгорел многоквартирный двухэтажный дом.

Об этом сообщает СУ СК РФ по Ленинградской области. Пожар произошел в деревне Березовик. На месте сейчас работает следственная группа, устанавливается причина возгорания и очаг пожара.

Отмечается, что все жильцы были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет.

В районе создали специальный штаб. Правоохранителям предстоит проверить работу должностных лиц.

Ранее gazeta.spb.ru писала о пожаре на Яхтенной улице в Приморском районе Петербурга. В результате пострадали две машины.

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