На Яхтенной сгорели две припаркованные иномарки

В Приморском районе сгорели две машины. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Приморском районе сгорели две машины. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Приморском районе Петербурга на Яхтенной улице сгорели сразу два автомобиля. Инцидент произошел ночью в пятницу, 25 сентября.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Уточняется, что о пожаре спасатели узнали в районе часа ночи.

Им потребовалось около получаса на то, чтобы справиться с огнем. Так, в легковом автомобиле Kia обгорело левое крыло. Огонь перебросился и на Ford – у него пострадало заднее правое крыло.

«Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ведомстве.

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