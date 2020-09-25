На Яхтенной сгорели две припаркованные иномарки

В Приморском районе Петербурга на Яхтенной улице сгорели сразу два автомобиля. Инцидент произошел ночью в пятницу, 25 сентября.
Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Уточняется, что о пожаре спасатели узнали в районе часа ночи.
Им потребовалось около получаса на то, чтобы справиться с огнем. Так, в легковом автомобиле Kia обгорело левое крыло. Огонь перебросился и на Ford – у него пострадало заднее правое крыло.
«Сведения о пострадавших не поступали», — добавили в ведомстве.
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