В квартирном пожаре на Лесном погиб белый кот

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. В результате ЧП погиб кот.

Возгорание случилось вечером четверга, 24 сентября, в доме 20/5 по Лесному проспекту. Пламя охватило в двухкомнатной квартире 20-метровую комнату, а также три «квадрата» в коридоре».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на месте работали 12 пожарных на трех спецмашинах, потушить огонь сотрудники смогли к 22:20.

Информации о пострадавших не поступало, однако местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что в результате пожара погиб кот.

«Скорая и пожарная служба приехали быстро. Скончался кот пушистый, белого цвета»,- написал подписчик.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Якорной спасатели почти час тушили Daewoo, машина полностью сгорела.