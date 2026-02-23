В АТОР предупредили о скрытых ловушках на льду Байкала

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали об основных опасностях поездок по льду Байкала после того, как в районе мыса Хобой под лед ушел автомобиль с китайскими туристами. Специалисты предупредили о скрытых трещинах, непредсказуемости ледовой обстановки и рисках при экономии на перевозчиках.

Провал УАЗа с китайскими туристами под лед на Байкале стал вторым подобным случаем с начала года. Инцидент произошел в районе мыса Хобой. Также 28 января в ледовую трещину у Малого Моря попал еще один автомобиль с гостями из Китая.

В АТОР отметили, что лед Байкала имеет неравномерную толщину на разных участках. Перепады температур, ветер и сейсмическая активность заставляют ледовое поле постоянно двигаться, что приводит к образованию торосов. В феврале ширина разрывов может достигать полутора метров. Основную опасность представляют трещины, припорошенные снегом, которые не видны водителям во время движения.

Сотрудники МЧС ведут постоянный мониторинг ледовой обстановки и предупреждают об образовании трещин. Ведомство вводит запреты на переправы и выезд на лед, сообщает «ФедералПресс».

Часть туроператоров следуют предупреждениям метеослужб и МЧС. Они нанимают водителей с лицензиями и страховкой. Однако опытные гиды отмечают, что в местах массового туризма правила безопасности нарушают чаще. Водители в погоне за заработком игнорируют предупреждения спасательных служб. Представители АТОР не рекомендуют туристам искать дешевые варианты и договариваться с частниками напрямую.

Эксперты считают хивусы самым безопасным транспортом для передвижения по Байкалу. Суда на воздушной подушке легко идут по льду снегу и воде преодолевая торосы. Крупные операторы все чаще выбирают такие амфибии. Трехчасовая экскурсия на хивусе стоит 4-5 тысяч рублей с человека. Поездка на вездеходе обойдется в 2,5-3 тысячи.

