Суд признал незаконным задержание проректора СПбГУП Пасешниковой

Суд признал незаконным задержание первого проректора СПбГУП Ларисы Пасешниковой по делу о хищении государственных субсидий. Ее адвокат сообщил, что следствие не предоставило доказательств причастности его подзащитной к преступлению.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил жалобу адвоката первого проректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПБГУП) Ларисы Пасешниковой и признал ее задержание незаконным. Об этом в беседе с ТАСС рассказал вице-президент Балтийской коллегии адвокатов имени Собчака Марк Павлов.

Пасешникова была задержана 25 декабря в рамках уголовного дела о хищении свыше 20 миллионов рублей государственных субсидий. Адвокат подчеркнул, что задержание произошло при отсутствии законных оснований. После новогодних праздников защита подала жалобу в суд. Следствие предоставило материалы, которые должны были подтвердить обоснованность задержания. Однако суд не нашел доказательств причастности Пасешниковой к преступлению.

Павлов пояснил, что для задержания не было оснований, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом. Пасешникова не скрывалась, имеет постоянное место жительства, а ее личность известна следствию. Ходатайство об аресте в суд не поступало. По словам адвоката, действия следователей навредили здоровью Пасешниковой. Во время допроса у нее случился гипертонический криз, и женщину госпитализировали. В больничной палате на нее надели наручники.

В настоящее время Пасешникова сохраняет статус подозреваемой, обвинение ей не предъявлено. Вторая фигурантка дела, главный бухгалтер вуза Юлия Шаркевич, также намерена обжаловать свое задержание.