На Якорной спасатели почти час тушили Daewoo, машина полностью сгорела

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники экстренных служб тушили полыхающую иномарку. Обошлось без пострадавших.
Возгорание случилось в четверг, 24 сентября, возле дома №16 на Якорной улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 19:58. По неизвестным причинам загорелась легковушка Daewoo.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, девять спасателей тушили автомобиль 40 минут.
К 20:40 пожар был ликвидирован. За это время в иномарке сгорели все возможные части.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Мга сгорел дачный дом на 48 «квадратах». Пожарные тушили постройку около часа.