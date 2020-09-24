На Якорной спасатели почти час тушили Daewoo, машина полностью сгорела

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники экстренных служб тушили полыхающую иномарку. Обошлось без пострадавших.

Возгорание случилось в четверг, 24 сентября, возле дома №16 на Якорной улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 19:58. По неизвестным причинам загорелась легковушка Daewoo.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, девять спасателей тушили автомобиль 40 минут.

К 20:40 пожар был ликвидирован. За это время в иномарке сгорели все возможные части.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Мга сгорел дачный дом на 48 «квадратах». Пожарные тушили постройку около часа.