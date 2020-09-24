В поселке Мга сгорел дачный дом на 48 «квадратах»

Спасателям потребовалось меньше часа на ликвидацию пожара. Фото: pixabay

Спасателям потребовалось меньше часа на ликвидацию пожара. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. С огнем боролись восемь сотрудников.

Возгорание случилось вечером четверга, 24 сентября, в поселке Мга, на Загородной улице. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 16:50.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил 48 квадратных метров постройки. Ликвидировать открытое горение удалось менее, чем за час.

В настоящее время выясняются детали произошедшего, а также информация о возможных пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Комендантском проспекте сгорел Mercedes. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.