В поселке Мга сгорел дачный дом на 48 «квадратах»

В поселке Мга сгорел дачный дом на 48 &#171;квадратах&#187;
Спасателям потребовалось меньше часа на ликвидацию пожара. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. С огнем боролись восемь сотрудников.

Возгорание случилось вечером четверга, 24 сентября, в поселке Мга, на Загородной улице. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 16:50.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил 48 квадратных метров постройки. Ликвидировать открытое горение удалось менее, чем за час.

В настоящее время выясняются детали произошедшего, а также информация о возможных пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Комендантском проспекте сгорел Mercedes. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы.

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ГУ МЧС России по Ленобласти мга пожар


 

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