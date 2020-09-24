На Комендантском сгорел Mercedes

На Комендантском сгорел Mercedes
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга по неизвестным причинам загорелся автомобиль. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели.

Инцидент случился сегодня вечером, 24 сентября, на Комендантском проспекте, недалеко от улицы Шаврова. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На указанном участке вспыхнул автомобиль марки Mercedes. Возгорание произошло в задней части авто.

Информация о возможных пострадавших выясняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП с двумя иномарками на Новоприозерском шоссе пострадали четыре человека. Они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

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На Комендантском сгорел Mercedes
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