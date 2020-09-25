Ленобласть и Белоруссия договорились о сотрудничестве

Ленобласть и Белоруссия договорились о сотрудничестве
Таким образом, Ленобласть и Белоруссия будут более активно сотрудничать. Фото: Baltphoto

В пятницу, 25 сентября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прибыл в Минск на встречу с правительством Республики Беларусь для обсуждения нового соглашения о сотрудничестве.

По итогам встречи, Александр Лукашенко предложил создать в Усть-Луге белорусский порт для развития схемы логистики товаров из республики. Кроме того, президент предложил губернатору 47 региона использовать в отрасли по разведению рыбы, активно развивающейся в Ленобласти, белорусские комбикорма.

Дрозденко, в свою очередь, заявил, что аграрно-промышленный комплекс Ленобласти предпочитает белорусскую технику, поэтому регион выделит на закупку 35% от конечной суммы, передает телеграм-канал «Пул №47». Также планируется, что в Ленобласть поставят модульные очистные станции для улучшения качества питьевой воды, а также около 1,5 тысяч белорусских автобусов. Первая партия прибудет уже в начале следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть направит свыше 7 миллиардов рублей на цифровые решения.

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