Рудковская пояснила обращение сына к Путина

Рудковская пояснила обращение сына к Путина
Яна Рудковская. Фото: Instagram

Семья продюсера до сих пор возмущена из-за статьи о диагнозе ребенка.

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала обращение своего сына Саши к президенту России Владимиру Путину в разговоре с «Москва 24». Она отметила, что ребенок возмутился из-за статьи издания «СтарХит», в которой говорилось, что у Гном Гномыча есть синдром Аспергера.

Рудковская рассказала, что мальчик занимается спортом и постоянно показывается врачу. На тренировках Саше все чаще начали задавать вопросы о его здоровье, это стало для него «шоком». Продюсер заявила, что Гном Гномыч хотел защиты от клеветы.

«Он говорит, что есть же президент, который все решает. И захотел обратиться лично к нему. Мы не думали, что это вызовет такой общественный резонанс»,

— пояснила Рудковская.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская прокомментировала слухи о разводе с Плющенко.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин гном гномыч яна рудковская


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Московские театры будут штрафовать за зрителей без масок
Рудковская пояснила обращение сына к Путина
Пригожин рассказал, как себя чувствует Валерия
Собчак высмеяла Королеву после измены Тарзана
Пашаев требует лишить статуса адвоката Бутырину
Анна Ковальчук стала народной артисткой РФ
Минздрав внесет лекарство от коронавируса в список жизненно важных
В Ленобласти один из районов переходит в «красную» зону