Рудковская пояснила обращение сына к Путина

Семья продюсера до сих пор возмущена из-за статьи о диагнозе ребенка.

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала обращение своего сына Саши к президенту России Владимиру Путину в разговоре с «Москва 24». Она отметила, что ребенок возмутился из-за статьи издания «СтарХит», в которой говорилось, что у Гном Гномыча есть синдром Аспергера.

Рудковская рассказала, что мальчик занимается спортом и постоянно показывается врачу. На тренировках Саше все чаще начали задавать вопросы о его здоровье, это стало для него «шоком». Продюсер заявила, что Гном Гномыч хотел защиты от клеветы.

«Он говорит, что есть же президент, который все решает. И захотел обратиться лично к нему. Мы не думали, что это вызовет такой общественный резонанс»,

— пояснила Рудковская.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская прокомментировала слухи о разводе с Плющенко.