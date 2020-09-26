В Ленобласти за ночью полыхали три дома, баня и лесопилка

В Ленобласти за ночь произошло пять пожаров. Ни в одном из случаев сведений о пострадавших не поступало.

Сигналы о ЧП поступали спасателям региона в ночь на субботу, 26 сентября. Так, в поселке Приветнинское Выборгского района горела баня, огонь охватил 32 квадратных метра. Ее потушили примерно за час, работы были закончены в 0:09.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, в это время в СНТ Погат Гатчинского района загорелся дом на площади 80 «квадратов». Потушили его к 0:39. Чуть позже, пожарные выехали в СНТ Энергия массива Пупышево в Волховском районе. Там огонь охватил частный дом на площади 36 «квадратов».

Затем спасатели выезжали в СНТ Нева массива Мшинская в Гатчинском районе. Там горел еще дом, площадь пожара составила 40 кв. м, а потушили его к 4 утра.

Самый крупный пожар минувшей ночью произошел в поселке Лебяжье Ломоносовского района, где загорелись пиломатериалы на 100 «квадратах». К 4:17 огонь был полностью потушен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Павловской спасатели тушили трехкомнатную квартиру. Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия.