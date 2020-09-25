На Павловской тушили трехкомнатную квартиру

В результате сгорела комната на площади 14 квадратных метров.

В Колпинском районе сегодня, 25 сентября, в одном из домов произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось в трехкомнатной квартире – там горела комната на площади в 14 квадратных метров. На место прибыли 20 спасателей, которые потушили возгорание к половину 10 ночи.

Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия. Пока что не выяснено, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что по факту пожара в жилом доме в Тихвине возбуждено уголовное дело. Причины возникновения огня пока остаются неизвестными, как и личность погибшего. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины возгорания, а также тех, кто мог быть причастен к совершению преступления.