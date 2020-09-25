По факту пожара в жилом доме в Тихвине возбуждено уголовное дело

В четверг, 24 сентября, в многоквартирном доме в городе Тихвин в Ленинградской области произошел пожар. После тушения спасатели обнаружили тело неизвестного.

По факту причинения смерти по неосторожности Следственным отделом Тихвина следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти заведено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ). На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты, а также сотрудники полиции и спасатели.

Причины возникновения огня пока остаются неизвестными, как и личность погибшего. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины возгорания, а также тех, кто мог быть причастен к совершению преступления. Расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки пожарным в Санкт-Петербурге пришлось выезжать сразу на три вызова в разных районах города.