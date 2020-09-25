Сгорели две машины и кот: МЧС сообщает о трех пожарах в Петербурге за сутки

Региональное управление МЧС России отчиталось о происшествиях за последние сутки. Сгореть успели две машины и квартира, где погиб кот.

Как сообщается на сайте ведомства, к утру пятницы, 25 сентября, потушено было три пожара. Так, спасали две машины в Приморском и Красногвардейском районе.

Пожар в Выборгском районе Петербурга на Лесном проспекте закончился трагедией. Там погиб кот.

Ранее об этом пожаре gazeta.spb.ru писала по сообщению очевидцев.

«Скорая и пожарная служба приехали быстро. Скончался кот пушистый, белого цвета», — отмечал местный житель в социальной сети «ВКонтакте».

В МЧС при этом уточнили, что за последние сутки чрезвычайных ситуаций на территории Петербурга зафиксировано не было.