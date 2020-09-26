Двое мигрантов похитили машину и пенсионера в Кронштадте и попали в ДТП

Двое мигрантов похитили машину и пенсионера в Кронштадте и попали в ДТП
двое похитителей авто попали на нем в ДТП. Фото: pixabay

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как Кронштадтском районе у пенсионера похитили машину.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. О пропаже автомобиля пенсионер заявил накануне, 25 сентября. Он рассказал, что неизвестные забрали его машину, которая стояла на Придорожной аллее.

Вскоре правоохранители смогли задержать двух злоумышленников после того, как они попали в ДТП.

Подозреваемых отправили под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге возбудили уголовное дело в отношении гражданина среднеазиатского государства, которого подозревают в ограблении своей сожительницы.

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