Молодой мигрант напал на сожительницу в Кронштадте ради мобильника

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении гражданина среднеазиатского государства. Его подозревают в ограблении сожительницы в Кронштадтском района.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В полицию девушка 1990-го года рождения обратилась два дня назад. Она рассказала, что на улице Велещинского на нее напал сожитель, когда они находились в квартире. Он отобрал у нее мобильный телефон и скрылся.

Сумму ущерба оценили в 17 тысяч рублей.

Злоумышленника удалось задержать.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленобласти следователи завершили расследование дела двух мигрантов, которые подозревались в серии краж.