Молодой мигрант напал на сожительницу в Кронштадте ради мобильника

Молодой мигрант напал на сожительницу в Кронштадте ради мобильника
Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Фото: pixabay

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении гражданина среднеазиатского государства. Его подозревают в ограблении сожительницы в Кронштадтском района.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В полицию девушка 1990-го года рождения обратилась два дня назад. Она рассказала, что на улице Велещинского на нее напал сожитель, когда они находились в квартире. Он отобрал у нее мобильный телефон и скрылся.

Сумму ущерба оценили в 17 тысяч рублей.

Злоумышленника удалось задержать.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленобласти следователи завершили расследование дела двух мигрантов, которые подозревались в серии краж.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
грабеж Кронштадтский район мобильный телефон новости спб уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве из-за коронавируса скончались 16 человек
В Петербурге состоялось Флайборд-шоу: Gazeta.SPb показывает, как это было
Стало известно, сколько погибло военных Азербайджана
В ДТП на трассе «Скандинавия» пострадала пешеход
Азмун рассказал, как себя чувствует после матча с «Уфой»
Уборщица, победившая на выборах и выдвинутая на Нобелевскую премию, дала интервью
В Колпинском районе нашли артснаряд времен ВОВ
Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти с поста президента Белоруссии